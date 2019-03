Mädchen von Auto auf Wiese geschleudert - tot!

Tragisches Unglück im oberösterreichischen Habersdorf: Eine elfjährige Schülerin lief am Mittwoch auf dem Heimweg über eine Straße. Ein Autolenker (76) erfasste das Kind mit seinem Fahrzeug, das Mädchen wurde 33 Meter weit in eine Wiese geschleudert. Im LKH in Salzburg erlag das Kind nun seinen schweren Verletzungen.