Bonus kommt an: Mehr als 130 Anträge aus Kärnten

Einen Lehrling anstellen und dabei auch noch Fördergelder beziehen: das sieht der neue Lehrlingsbonus des Bundes vor. In zwei Abläufen werden bis zu 2000 Euro ausbezahlt. Die Prämie gilt pro neu aufgenommenem Lehrling während der Krise und soll einem coronabedingten Lehrlings-Minus entgegenwirken. „Das ist ein wichtiges Signal, um den Erhalt der Lehre zu garantieren und so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, betont der Villacher Nationalratsabgeordnete Peter Weidinger. Die duale Ausbildung sei weiterhin eine wichtige Perspektive am Arbeitsmarkt.