Das Duell: Quetschen-Meister fordert den Rapper!

Jetzt ist er nicht mehr zu Hause, sondern beim ÖFB-Team am Wörthersee in seiner Kärntner Heimat. Und bereitet sich intensiv auf das Duell am Freitag in Oslo mit Erling Haaland vor.Ein 0:4 im FebruarIm Frühjahr hatte der Österreicher keine Chance gegen den Norweger und dessen Klub, am 14. Februar gingen Hinteregger und Stefan Ilsanker mit Frankfurt bei Dortmund mit 0:4 unter, Haaland gelang damals ein Tor für den BVB. Trainer Adi Hütter über Hinteregger: „Ich schätze alles an ihm, er ist ein etwas anderer Typ als viele andere.“