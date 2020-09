25 Jahre eBay: Vom Online-Vorreiter zum Underdog

Ein Vierteljahrhundert haben nicht viele Internetkonzerne auf dem Buckel, eBay zählt damit zu den Urgesteinen der Online-Ära. Nur wenige E-Commerce-Firmen haben so viel Konkurrenz kommen und gehen sehen. Aber auch die Online-Handelsplattform selbst geriet in den vergangenen Jahren immer stärker in den Schatten größerer Rivalen wie Amazon und Alibaba. Am Donnerstag feiert eBay sein 25. Jubiläum, doch im Zeichen von Expansion und Prosperität steht es nicht.