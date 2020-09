Stift Eberndorf von Sprayern beschmiert

Das Stift Eberndorf wurde vermutlich am vergangenen Wochenende von bislang unbekannten Tätern mit nationalsozialistischen Schriftzügen beschmiert und verunstaltet. Unter anderem hinterließen die Vandalen die Vermerke „UGAB“ und „SWAG“ an Mauern und Fassaden. Die Polizei Eberndorf ersucht um zweckdienliche Hinweise unter 059133/2143 sowie an jede weitere Polizeiinspektion in Kärnten.