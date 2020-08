Ivona Dadic krönt sich zur Nummer 1 im Siebenkampf

Danach war klar: 2:17,88 im abschließenden 800-m-Lauf reichten ihr, um Alina Shukh als Nummer 1 der Welt 2020 abzulösen. Und das schaffte Ivi locker! Sie lief solo ein großes Rennen in 2:15,57 Minuten, noch dazu bei Gegenwind auf der Zielgeraden. Großartig! Damit also 6419 Punkte. Die Weltjahresbestleistung war für sie aber nur „eine nette Zugabe“! Sie war einfach nur stolz, bei diesen Bedingungen eine solche Punktzahl geschafft zu haben. „Mein bester Mehrkampf!“ Nur zweimal in ihrer Karriere hatte sie bei perfektem Wetter mehr Punkte im Siebenkampf erreicht - 6552 Punkte in Berlin 2018 und 6461 Punkte in Ratingen 2019.