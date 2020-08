Improvisationskünstler mit großen Plänen

Umzug ist geplant

Der Raum am derzeitigen Standort in Leonding ist beengt. „Wir werden übersiedeln, planen gerade eine neue Produktion“, verrät der Geschäftsführer, „ich will raasch zu einem ernstzunehmenden Player in der gesamten Chemiebranche machen. Der Fokus ist, richtig groß zu werden“. Ab März 2021 soll der Umzug passieren.