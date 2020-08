Erneut Proteste gegen Rassismus in Washington

Tausende Menschen haben in Washington erneut für ein Ende von Rassismus und Polizeigewalt gegen schwarze US-Amerikaner demonstriert. „Genug ist genug“, rief der afroamerikanische Bürgerrechtler Al Sharpton den Versammelten am Lincoln-Memorial im Herzen der US-Hauptstadt am Freitag zu. Genau vor 57 Jahren hat Martin Luther King Jr. am selben Ort seine berühmte Rede mit den Worten „Ich habe einen Traum“ gehalten.