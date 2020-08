Wien: Plötzliches Aus für umstrittenen Gürtel-Pool

Kein Gürtel-Pool in Wien mehr, keine 80.000 Euro an Übersiedlungskosten, kein sinnloses Planschen bis zum herbstlichen 11. Oktober (zufällig der Wahltag) - das Experiment hat mit dem 30. August ein Ende. Damit ist es fix: Die Gürtelfrische West erfährt statt einer Abwanderung in den 15. Bezirk ein Wasserbegräbnis.