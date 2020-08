Was alles im Wiener Gürtel-Pool schwimmt ...

Beim „Krone“-Lokalaugenschein hat Freitag alles geklappt: Der Bademeister schickt die Gäste vor dem Planschen in die Duschen. Aber nicht alle scheinen sich daran zu halten. Eine Wasserprobe von Eurofins, einem der führenden Labordienstleister Österreichs, ergab: „Der Gehalt an leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen lag in dem Wasser über dem Richtwert von 20 Mikrogramm pro Liter.“ Mit 22 noch knapp, aber das schon um 11 Uhr vormittags - eine Stunde nach dem Aufsperren, obwohl die Filter die ganze Nacht durchliefen! Und in der ersten Woche nach Eröffnung.