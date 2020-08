Triple & Transferwirbel! So denkt Foda über Alaba

ÖFB-Teamchef Franco Foda freut sich auf die Rückkehr auf den Trainingsplatz. Am Montag trifft das österreichische Fußball-Nationalteam nach mehr als neun Monaten Pause wegen der Coronavirus-Pandemie in Pörtschach erstmals wieder zusammen. Mit Marko Arnautovic und David Alaba fehlen die beiden größten Namen. Foda spricht vor den Nations-League-Spielen am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien im APA-Interview dennoch über Österreichs Triple-Sieger, dessen Rolle als Bayerns Abwehrchef und einen möglichen Klub-Wechsel des ÖFB-Stars.