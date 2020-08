Zurück auf Ski! Brunner beendet irren Leidensweg

Knochen von Becken ins Knie

Österreichs zuletzt beste Riesentorläuferin hat sich auch deshalb so lange Zeit nehmen müssen, weil das Kreuzband des linken Knies nun schon drei Mal in Serie gerissen ist. Deshalb muste nach der vor einem Jahr in Südamerika erlittenen, jüngsten Verletzung im August zunächst Knochen aus dem Beckenknochen in die Bohrlöcher des linken Knies verfüllt werden. Im November wurde dort dann eine Sehne aus dem Patellabereich implantiert und diese muss sich nach und nach zu einem Band „umwandeln“.