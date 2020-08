Sport-Aufstand: NFL-Teams sagen Trainings ab

Basketball, Baseball, Fußball, Tennis und jetzt auch die NFL - eine Sport-Protestwelle gegen Rassismus rollt über die USA! Mehrere NFL-Teams haben ihre am Donnerstag angesetzten Trainings abgesagt. Hintergrund sind die wieder intensiver gewordenen Proteste gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Die Indianapolis Colts und die New York Jets teilten mit, sie wollten die Zeit dazu nutzen, nach den Schüssen auf Jacob Blake auf die sozialen Missstände in der Gesellschaft aufmerksam zu machen.