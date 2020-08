Katy Perry: Mit Lächeln aus der Depression

Weg vom Hit-Druck

Darunter „Never Really Over“ und „Daisies“ - wegen letzterem Stück trug Perry wochenlang Kostüme mit Gänseblümchen-Dekoration. „Es ist der Lieblingssong meines Verlobten“, sagt sie strahlend. In „Resilient“ vergleicht sie sich mit einer Blume, deren Wasser vergiftet wurde. „Ich musste mich ein Stück weit aus dem Rattenrennen des Musikbusiness befreien und aufhören, dem nächsten Hit hinterherzujagen“, erklärt Perry. In der Elektropopnummer „Cry About It Later“ und dem Disco-Stück „Teary Eyes“ ersäuft sie ihren Kummer wahlweise in Champagner oder auf der Tanzfläche, bis der Mascara verläuft und die Sonne aufgeht. Für „Not The End Of The World“ zitiert sie den Klassiker „Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye“.