Schnäppchen beschert Rapid „Millionen-Regen“

Dieser Sieg war nicht Gold, aber zumindest schon einige Millionen wert. Denn mit dem Aufstieg in die dritte Quali-Runde bleibt Rapid im Herbst fix im internationalen Geschäft. Selbst beim Out gegen den nächsten Gegner, der am 31. August unter Benfica Lissabon, Dynamo Kiew oder Gent gelost wird, würde der Umzug in die Gruppenphase der Europa League folgen. Dafür gab‘s von der UEFA zuletzt etwa drei Millionen Euro Startgeld. Für den Sieg 570.000, für ein Remis 190.000.