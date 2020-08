Rapid gewinnt Millionenspiel! Königsklasse winkt

Rapid steht in der dritten Qualifikations-Runde der Fußball-Champions-League. Die Hütteldorfer kamen am Mittwoch zu einem 1:0-Auswärtssieg über Lok Zagreb, das entscheidende Tor erzielte Ercan Kara in der 32. Minute. Rapid muss nun noch zwei Duelle überstehen, um zum dritten Mal in der Clubgeschichte in der „Königsklasse“ zu spielen. Der Gegner in der dritten Quali-Runde wird am Montag ausgelost.