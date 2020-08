Junges Familienglück zerstört

Einen Tag nach dem Unfall auf der L 212 zwischen Siegendorf und Zagersdorf, sitzt der Schock in der Gemeinde tief. Am Unglücksort, kurz nach der Zagersdorfer Ortseinfahrt, brennen zum Gedenken an den jungen Vater bereits Kerzen. Neben Blumen haben Anrainer auch Buntstifte abgelegt, um an Erwin L., der für die Firma Jolly tätig war, zu erinnern. Die Familie lebte schon lange in der Region und fühlte sich im neuen Eigenheim sichtlich wohl. Im Ort kannte man sich gut. Der Einsatz am Sonntag war auch deswegen für die herbeigeeilten Florianis besonders schwer. Denn der 33-Jährige hatte keine Überlebenschance. Zu schwer waren die Verletzungen nach dem Unfall, als L. gemeinsam mit seinem einjährigen Sohn auf dem Heimweg vom Bäcker war.