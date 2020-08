Bursch (15) stach auf Kontrahent mit Messer ein

Eine Auseinandersetzung in einer Wohnung im Wiener Bezirk Meidling hat in der Nacht auf Sonntag blutig und mit zwei Schwerverletzten geendet. Ein erst 15 Jahre alter Bursche war mit einem 21-Jährigen in Streit geraten. Der Jüngere zog ein Messer hervor und verletzte den Älteren am Oberkörper, der wiederum versetzte dem Jugendlichen einen Faustschlag ins Gesicht. Der Jugendliche erlitt einen Nasenbeinbruch.