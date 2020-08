Mallorca-Heimflug: „Wollten uns den Wirbel sparen“

Strandbar-Chef Christian aus El Arenal hatte in der Sonntags-„Krone“ noch gemeint: „Österreicher findet ihr hier fast keine mehr, die sind leider schon alle weg.“ Der Mallorquiner hatte recht behalten. Denn obwohl am Montag die Reisewarnung für die Balearen in Kraft tritt, war der Flug RYR 543 von Palma nach Salzburg am Sonntag lediglich halb voll.