Mit UV-C-Licht gegen Corona

Die Hoffnung, dass das Coronavirus so schnell wieder verschwinden wird wie es gekommen ist, ist längst verblasst. „Wir werden lernen müssen, damit zu leben“, ist Johannes Blassnig überzeugt. Er will in Klagenfurt Lüfter produzieren, die mittels UV-C-Bestrahlung Viren, Bakterien und Keime in der Luft zerstören sollen.