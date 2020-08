Das sind die härtesten Corona-Strafen der Welt

Großbritannien erhöht Geldstrafen

In Europa sind derart drastische Strafen zwar unvorstellbar, in Großbritannien erhöhte die Polizei allerdings kürzlich die Geldstrafe für Corona-Verstöße. Wer wiederholt gegen die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsbedeckung in Geschäften oder anderen geschlossenen Räumen verstößt, muss nun bis zu umgerechnet 3500 Euro zahlen - doppelt so viel wie bisher. Veranstalter illegaler Partys müssen gar mit Geldstrafen von bis zu 11.000 Euro rechnen.