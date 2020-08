Umweltalarm: Spur führt zu neuer Altlast

Das Rätsel um Schadstoffe in Futtermitteln und im wichtigen Wasserreservoire am Krappfeld steht nach vier Jahre langem Hin und Her endlich vor der Lösung! Neben der bekannten Deponie Rosswiese gilt eine neue, bislang unbekannte Altlast als Ursache für die Schadstoffe. Ein weiterer, dritter Emittent wird vermutet.