Viel Sonne für WAC, viel Regen für Sturm Graz

Laut einer Untersuchung von onlinecasinosdeutschland.com hat es in der abgelaufenen Bundesliga-Saison die meiste Sonne für den WAC gegeben, wohingegen die Spieler von Sturm Graz in ihrem Heimstadion viel Regen abbekamen. Analysiert wurden Sonnenstunden, Niederschlagsmengen und die Temperatur an den Spieltagen der Saison 2019/20 in den jeweiligen Stadien.