Verzweifelte Hilferufe aus Tiroler Flüchtlingsheim

„Sie mussten in denselben Zimmern übernachten“

Doch nun erreichten Hilferufe von Bewohnern dieses Heimes die „Tiroler Krone“ und die Liste Fritz. Diese lassen am sorgfältigen Umgang innerhalb des Hauses zweifeln. „Infizierte und gesunde Bewohner wurden zumindest in den ersten Tagen nach dem Ausbruch nicht voneinander getrennt. Sie mussten in denselben Zimmern übernachten“, berichtet die Lebensgefährtin eines Bewohners, der der Vater des gemeinsamen, zehn Monate alten Sohnes ist.