Tiroler Flüchtlingsheim nach Covid-Ausbruch dicht

Mitarbeiter erst einen Tag später informiert

Am Mittwoch wurde in der Asylwerber-Unterkunft eine Person positiv getestet. Weitere Tests an Kontaktpersonen ergaben, dass sich das Virus im Heim bereits schnell verbreitet hatte. Bei der Eindämmung zählte also jede Stunde. Doch bei der Alarmierung der Mitarbeiter ließ die zuständige Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) offenbar wertvolle Zeit verstreichen, wie eine interne Mail, die der „Krone“ vorliegt, zeigt.