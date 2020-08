Wie die Corona-Krise unsere Psyche belastet

Frauen waren stärker belastet als Männer

Was ist die zentrale Fragestellung in der Studie?

Wie sehr die Quarantäne die Menschen belastet hat. Und da zeigt sich, dass trotz aller Zustimmung zu den Maßnahmen der Druck sehr intensiv wahrgenommen wurde. 13 Prozent sprechen von einer deutlichen psychischen Belastung – das entspricht bereits einem Krankheitswert. Frauen waren mehr belastet als Männer, ältere Menschen mehr als die Gruppe der 30- bis 60-Jährigen, Menschen mit geringem Einkommen oder in Kurzarbeit und Junge in der Ausbildung mehr als andere. Das deckt sich mit früheren Studien zu Epidemien, wie etwa der Schweinegrippe.