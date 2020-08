Fotos: Bär stattete Imkern im Gailtal Besuch ab

Auf Streifzug durch das Gailtal ist gerade ein Bär unterwegs. Eine süße Nacht dürfte „Meister Petz“ von Freitag auf Samstag in der Gemeinde Hermagor verbracht haben: Gleich drei Imkern stattete er einen Besuch ab. Betroffen sind Valentin Brugger in Latschach und Stefan Simschitz sowie Josef Novak in Mellweg.