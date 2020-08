Reisewarnung: Mega-Stau, aber noch kaum Rückkehrer

Dass in der Nacht auf Montag eine Reisewarnung für Kroatien in Kraft tritt, hat sich entweder noch nicht herumgesprochen oder beeindruckt nicht alle, die sich am Samstagvormittag vor allem auf der Karawankenautobahn in Richtung Meer gestaut haben. 17 Kilometer lang war der Stau in Kärnten zeitweise, drei Stunden betrug die Wartezeit vor der slowenischen Grenze. Die Mehrheit der Wartenden waren allerdings deutsche Urlauber, für sie gilt die Reisewarnung nicht. Eine Rückreisewelle setzte vorerst nicht ein - möglicherweise wollen viele der zur Heimkehr Aufgerufenen den Samstag noch am Strand genießen.