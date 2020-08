Balkan-Rückkehrer werden am Brenner kontrolliert

Ausweichenden den Weg versperren

Am Donnerstag um 14 Uhr haben daher verstärkte gesundheitspolizeiliche Kontrollen am Brenner begonnen. Unterstützung erhalten Land Tirol und Polizei dabei von 18 Bundesheer-Soldaten. Die Intensivierung wurde in Abstimmung mit dem Bund beschlossen, um zu verhindern, dass Balkan-Rückkehrer über Tirol ausweichen und somit Kontrollen an den Grenzübergängen im Burgenland, in der Steiermark und Kärnten umgehen.