Hofer fällt nach Sturz und Operation lange aus

Das bedeutet zumindest zwei bis drei Monate Pause für den WM-Rookie, der 2020 erstmals als Werksfahrer an den Start gegangen ist. „Ich habe einen Schlag bekommen, musste in der Luft vom Bike und habe bei der Landung einen heftigen Aufprall verspürt“, erzählte Hofer in einer KTM-Aussendung. Er habe riesige Schmerzen gehabt und sei froh, dass die Verletzung nun fixiert sei. „Besonders schade ist aber, dass die WM gerade erst wieder begonnen hat. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich wieder zurück zu sein.“