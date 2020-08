AUVA: Vorübergehende Bleibe stößt auf Widerstand

Seitens der AUVA und der Wirtschaftskammer Wien will man das so freilich nicht stehen lassen. „Die Übersiedelung in das Haus der Kaufmannschaft ist eine gute und richtige Entscheidung und bringt ein Einsparungspotenzial von einer Million Euro pro Jahr“, sagt ein Sprecher der AUVA. Dadurch würden „zeitnah notwendige, beträchtliche Investitionen an den aktuellen Standorten vermieden und Synergien genutzt werden können“. Platzproblem sieht der Sprecher keines: „Einige Abteilungen werden in einem Unfallkrankenhaus der AUVA untergebracht, und auch Home-Office wird verstärkt genutzt.“ Und ein Sprecher der Wirtschaftskammer Wien will festgehalten wissen: „Die Wirtschaftskammer Wien ist der Eigentümervertreter der Unternehmer in der AUVA. Das hat nichts mit Freunderlwirtschaft zu tun.“