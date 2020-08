Schwan nach Flucht von See auf Autobahn gerettet

Gute Aussichten für Otto

Hofleiterin Ulrike W. ließ Schwan „Otto“, wie er vom Österreichischen Tierschutzverein liebevoll getauft wurde, sofort untersuchen. „Wir konnten leichte Verletzungen an Fuß und Flügel feststellen“, so die Tierpfleger. Und weiter: „Mit etwas Schonung und medizinischer Versorgung dürfte Otto aber bald wieder gesund und munter sein.“ In den kommenden Wochen möchte der gemeinnützige Verein den Schwan wieder in seiner Heimat, dem Attersee auslassen.