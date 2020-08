Während Corona-Lockdown die Freundin angezündet

Wütend und betrunken

So auch am 3. April. Der 34-Jährige sei dann so wütend gewesen, dass er auch wieder getrunken habe - eine Flasche Wein am Vormittag, dann zusammen mit seiner Freundin eine Flasche Gin. Die Streitereien entwickelten sich zu Handgreiflichkeiten, gegenseitigen Schlägen und irgendwann griff der Angeklagte offenbar zu der Flasche Franzbranntwein. Vor Gericht konnte sich der Deutsche zunächst nicht an die Attacke erinnern. Er wisse nur mehr, dass sie in Flammen stand und er mit einer Decke am Boden die Flammen an ihr erstickte.