Rapid kämpft mit dem falschen Gegner

Eigentlich hätte Rapid am Freitag gegen Banik Ostrau testen sollen. Wichtig, 19 Tage vor der millionenschweren Quali in die Champions League. Der Countdown läuft. Aber nicht die Tschechen, ein anderer „Gegner“ sorgt bei Grün-Weiß jetzt für Frust. Gestern Früh gab’s den nächsten Corona-Hammer. Ein Spieler wurde - wie vor neun Tagen in Wien - positiv getestet. Schwach positiv, erst nach mehreren Zyklen schlug der Test an. „Er hat keine Symptome, ist daher auch nicht krank“, klärt Rapids Arzt Thomas Balzer auf. „Aber er könnte leicht ansteckend sein.“