Fake-Asiatin verleitete Mann zum Kauf von Bitcoins

Tausende Euro gingen für einen 31-Jährigen aus Windischgarsten flöten. Eine Person, die sich auf einer Dating-App als Asiatin ausgab, gaukelte dem Mann Interesse und Zuneigung vor. In weiterer Folge ließ er sich dazu hinreißen mehrere Tausend Euro in Bitcoins zu investieren. Diese wurden in sogenannte VOT-Coins. Als ihm das ganze komisch vorkam war es zu spät - das Geld konnte nicht mehr rücktransferiert werden.