Felix: Auböck mit Olympia-Limit über 400 m Kraul

Über WM-Limits freuen durften sich am Dienstag auch Caroline Pilhatsch und Kahler. Die Steirerin Pilhatsch unterbot mit ihrer Siegerzeit über 50 m Rücken von 28,21 Sekunden die Norm um 0,01 Sekunden. Kahler blieb über 400 m Kraul in 4:12.05 Minuten um 1,03 Sekunden unter dem OSV-Limit. Den Rückensprint der Herren gewann Reitshammer in 25,45 Sekunden. Über 200 m Brust blieben Rothbauer in 2:12,30 Minuten sowie Cornelia Pammer in 2:33,33 Minuten erfolgreich.