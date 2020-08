Rekordhoch: Goldpreis erstmals über 2000 US-Dollar

Der Goldpreis hat erstmals in seiner Geschichte die symbolische Marke von 2000 Dollar überschritten. Eine Unze des Edelmetalls war am Dienstag im Handel zwischenzeitlich etwas mehr als 2000 Dollar (rund 1700 Euro) wert. Der Kurs sank dann aber wieder. Gold gilt angesichts der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Ungewissheiten an den Märkten als sichere Wertanlage, was den Preis nach oben treibt.