Goldpreis auf neues Allzeithoch gestiegen

Gold steigt in der Gunst der Anleger. Am Montag kletterte der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls im asiatischen Handel bis auf 1944,71 US-Dollar (umgerechnet rund 1660 Euro) - ein neues Allzeithoch. Angesichts der durch die Covid-19-Pandemie ausgelösten Ungewissheiten an den Märkten gilt Gold als sichere Wertanlage, was den Preis nach oben treibt.