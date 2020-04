Enorme Nachfrage nach Gold und Goldmünzen

Auch international gut im Geschäft

Denn die Münze Österreich verkauft nicht nur in Österreich, sondern auch international. Also hat sie im März davon profitiert, dass die südafrikanische Münze und auch die Royal Canadian Mint geschlossen hatten oder Lieferprobleme hatten. Auch wurde von den Österreichern im abgelaufenen März beispielsweise in Deutschland deutlich mehr abgesetzt, so Starsich.