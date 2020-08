Mehr Gäste als im Maiprognostiziert

An die 15 Großveranstaltungen in der Landeshauptstadt mussten abgesagt werden. Trotz schlechter Prognosen von einem 70-prozentigen Minus bei den Übernachtungen sieht die Lage nicht so schlecht aus: Der Juli bringt ein Minus von 20 Prozent. Die Mitarbeiter der Betriebe werden auf Corona getestet.