Rangnicks Abgang macht Bullen verwundbarer

Man denke an seine herablassenden Worte, als er vorm Europa League-Bullen-Duell 2018 meinte, Salzburg sei viel ausgeruhter als Leipzig, weil’s in der Alpen-Liga nicht so heiß herginge. Charakterlich mag Rangnick nicht jedermanns Sache gewesen sein. Bei Personalentscheidungen bewies er aber meist ein goldenes Händchen. Von Roger Schmidt über Adi Hütter bis Jesse Marsch: Diese Typen hatte sich Rangnick in den Kopf gesetzt. Wie Christoph Freund, der unter ihm lernte, seit Rangnicks Salzburg-Abgang 2015 die Geschicke in der Mozartstadt mit anhaltendem Erfolg leitet.