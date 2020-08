Mädchen (12) nahe Stockholm aus Auto erschossen

Für Entsetzen haben in Schweden tödliche Schüsse auf eine Zwölfjährige gesorgt: Das Mädchen war am Wochenende vor einem Fast-Food-Lokal neben einer Tankstelle in der kleinen Gemeinde Botkyrka südwestlich von Stockholm aus einem fahrenden Auto heraus erschossen worden. Es war nur zufälliges Opfer der Schützen, die eigentlich auf zwei Mitglieder einer kriminellen Bande gezielt hatten.