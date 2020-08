Weißhaidinger gewinnt Heim-Meeting in Andorf

Weißhaidinger, im Vorjahr WM-Dritter in Doha, liebt dieses Meeting - denn nur sechs Kilometer entfernt von Andorf ist er in Taufkirchen zu Hause. „Ich freue mich jedes Jahr auf dieses Meeting!“, sagte Luki, der mit 63,71 m noch einmal eine gute Leistung bot. „Mein Tank ist noch nicht leer, ich hatte mir zwar einen 64er-Wurf erhofft, aber meine Siegerweite ist schon okay!“ Jetzt hat er heuer nur noch einen Wettkampf - in 14 Tagen die Staatsmeisterschaften in der Südstadt, wo er nicht nur den nächsten Titel abkassieren, sondern sich mit einer guten Leistung in den Herbst verabschieden will.