11 positive Corona-Tests in Somalier-Cluster

Nach einem Flugblatt-Aufruf in der Somalischen Community meldeten sich bereits am Mittwoch zahlreiche Betroffene und wurden abgestrichen. „Unser zielgerichteter Aufruf mittels Flugblatt hat Wirkung gezeigt. Nur so war es möglich, dass wir innerhalb kurzer Zeit diesen Cluster identifizieren und die Erkrankten und ihre engen Kontaktpersonen absondern konnten“, so Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab des Landes Tirol.