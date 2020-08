Stationäre Screening-Station im Bezirk Reutte

Und so funktioniert es:

Ein Test an der Screeningstraße kann ausschließlich mit einer SMS-Überweisung, die durch von der Gesundheitshotline 1450 erstellt wird, in Anspruch genommen werden. Liegt eine solche Überweisung vor, fahren die Fahrzeuge in die Screeningstraße in Breitenwang ein, wo die Personen vom Fachpersonal befragt und getestet werden. Die zu testende Person muss sich gesundheitlich in der Lage fühlen, mit dem eigenen PKW zu fahren.