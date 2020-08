Corona: Elf Neuinfektionen im Bezirk Landeck

„Bei einem Großteil der positiv Getesteten - nämlich bei sieben Personen - handelt es sich nach derzeitigem Stand um enge Kontaktpersonen zu zwei am Samstag bekannt gewordenen positiven Corona-Testungen in Landeck und Flirsch am Arlberg“, heißt es in einer Aussendung. Diese sieben Personen waren bereits behördlich abgesondert und sind in der Folge abgestrichen und getestet worden. Am späten Sonntagabend lagen schließlich die Ergebnisse vor.