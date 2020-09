Gelb in drei Bezirken: Tirol als Sorgenkind

„Maske auf“ in allen Tiroler Schulen

Auch in den Schulen der drei Bezirke werden erhöhte Schutzvorkehrungen getroffen. So wird etwa der Sportunterricht - wann immer es geht - ins Freie verlagert. Auch für den Musikunterricht gibt es einige Einschränkungen. Das Tragen von Schutzmasken außerhalb der Klassenzimmers haben die Bildungsbehörden nun für alle Schulen verpflichtend vorgesehen. Für Eltern wurde eine Hotline in der Tiroler Bildungsdirektion eingerichtet (0800/100 360, erreichbar Mo bis Fr).