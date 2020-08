Corona: Weiteres Asylheim in Innsbruck isoliert

Der Somalia-Cluster in Tirols Landeshauptstadt hat sich weiter ausgeweitet. Seit Montagabend wurden in Tirol 37 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. In zumindest 15 Fällen gebe es einen direkten oder indirekten Zusammenhang mit der somalischen Community. Deshalb soll nun auch ein zweites Flüchtlingsheim in Innsbruck gänzlich isoliert werden, teilte das Land am Dienstag mit.