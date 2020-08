Stöger: „Habe keine Angst vor einem Scheitern!“

Nach dem Abgang von Christian Ilzer in Richtung Graz gab es intensive Gespräche. „Es hat sehr, sehr viele Anfragen von Trainern gegeben. Was zeigt, dass Austria Wien international gesehen eine gute und spannende Adresse ist“, erklärt Stöger. Das Problem: „Wir konnten keine seriösen Zusagen für langfristige Verträge geben, weil wir durch die Kurzlebigkeit in der aktuellen Situation nicht so weit vorausplanen können.“