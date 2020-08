Nach zehn Operationen: Ski-Pechvogel hört auf!

So hat er sich seine sportliche Laufbahn wohl gar nicht vorgestellt! Nicht weniger als zehn Operationen musste Krause in seiner Karriere über sich ergehen lassen. Unter anderem verletzte er sich auf der Hüfte und zog sich am Schien- und Wadenbein Vierfach-Brüche zu. Zuletzt erlitt er im Dezember 2019 einen Kreuzbandriss. Und das war offenbar zu viel des Guten.